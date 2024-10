SP: Trecho de rodovia entre Caraguatatuba e Ubatuba será interditado por 5h

Do UOL, em São Paulo

Um trecho da rodovia Dr. Manoel Hipólito do Rêgo (SP-55) entre as cidades de Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral de São Paulo, será interditado a partir das 23h desta segunda-feira (28).

O que aconteceu

O fechamento será realizado para instalação de um painel na rodovia, informou a Prefeitura de Caraguatatuba. A interdição é organizada pelo DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

A interdição deve durar cerca de cinco horas e fechará os dois sentidos do trecho. Após a instalação, o painel luminoso transmitirá informativos aos usuários da rodovia.

Em caso de necessidade, a empresa responsável pela interdição liberará a passagem de veículos de emergência.