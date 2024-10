Nunes minimiza efeito do apagão para eleição e Boulos fala em virada

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, afirmou que o apagão que atingiu a cidade no último dia 3 não deve influenciar na eleição. Já Guilherme Boulos (PSOL) voltou a dizer que acredita em uma virada.

O que aconteceu

Nunes diz que se o apagão influenciar o voto do eleitor, "vai influenciar para o candidato do governo federal". Ele falou com a imprensa após votar em uma escola no bairro Socorro, na zona sul de São Paulo.

"Estou bastante otimista, não vou negar", afirmou Nunes. Ele votou acompanhado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu vice Mello Araújo (PL) e do vereador Milton Leite (União Brasil).

Também na zona sul, Boulos foi recebido no seu colégio eleitoral sob gritos de "Eu acredito". O candidato está atrás em todas as pesquisas de intenção de voto.

Ele reafirmou que acredita em uma virada. "O sentimento que vem nas ruas é um sentimento de virada, de mudança e eu sei que estou enfrentando adversários que tem muita estrutura, muita coisa por trás".