Mulher morre após dar entrada em hospital com sinais de espancamento no RJ

Do UOL, em São Paulo

Uma jovem de 21 anos morreu no sábado (26) após dar entrada em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, com sinais de espancamento.

O que aconteceu

A suspeita é de que Daniele Costa Guedes tenha sido agredida pelo companheiro. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que o suspeito ainda não foi localizado.

As agressões teriam ocorrido em Rio das Pedras, na zona oeste. Nas redes sociais, testemunhas escreveram que viram o agressor e a vítima discutindo em um bar antes de a mulher ser hospitalizada.

Vítima foi socorrida para o Hospital Lourenço Jorge. Policiais militares do 31º BPM foram ao hospital após serem acionados, mas a mulher já havia morrido.

A delegacia de homicídios da capital investiga a morte. Investigações estão em andamento para localizar o suspeito e esclarecer todos os fatos, esclareceu a Polícia Civil.

O nome do suspeito não foi divulgado. Por isso, o UOL não conseguiu localizar a defesa dele.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.