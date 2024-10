PL e PT empatam no 2º turno em disputas diretas: 2 prefeituras para cada um

O PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro empataram nas disputas diretas neste segundo turno: cada partido ganhou duas prefeituras.

O que aconteceu

Das 51 cidades que foram ao segundo turno, os dois partidos só se enfrentaram em quatro. Duas capitais (Cuiabá e Fortaleza), com uma vitória para cada lado, além de Anápolis (GO) e Pelotas (RS).

O PL foi o partido que mais foi ao segundo turno. Foram 23 disputas, mais de dez vezes em relação a 2020, quando chegou a apenas dois segundos turnos. Nove delas são capitais.

O PT foi o segundo partido com mais "finalistas". Foram 13 disputas, uma queda em relação a 2020, quando chegou a 15, mas com mais vitórias.

Vitórias do PT

Fortaleza

Fortaleza foi a capital mais disputada do país. Com uma diferença de menos de seis pontos percentuais para André Fernandes (PL) sobre Evandro Leitão (PT), os dois passaram todo o segundo turno empatados tecnicamente nas pesquisas. Eles disputaram principalmente os votos do PDT, do prefeito José Sarto, terceiro colocado, com 11%, já que estava dado que a maioria dos votos do bolsonarista Capitão Wagner (União), em quarto, também com 11%, iria para o PL.

Leitão levou a melhor. Com quase 100% das urnas apuradas, ele foi eleito com 50,83% dos votos, contra 49,62% de Fernandes. Isso demonstra a força do ex-governador e ministro Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e de Lula, que foi presencialmente à cidade duas vezes pedir voto para o atualmente deputado estadual.

Pelotas (RS)

A única vitória petista no Rio Grande do Sul neste segundo turno ocorreu em Pelotas (RS). O ex-prefeito Fernando Marroni (PT) já tinha levado vantagem sobre o empresário Marciano Perondi (PL) no primeiro turno e venceu neste domingo por 50,36%, contra 49,64% de Perondi.

Marroni governou Pelotas entre 2001 e 2004, mas não foi reeleito. Esta foi a estreia numa eleição de Perondi, que se envolveu em um acidente fatal em junho deste ano, ao atropelar um ciclista.

Vitórias do PL

Cuiabá

A ida do deputado estadual Lúdio Cabral (PT) ao segundo turno foi a grande surpresa do PT. Era esperado que ele não passasse da primeira etapa na capital mato-grossense, reduto conservador onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou com folga em 2022. Ainda assim, ele acabou derrotado pelo deputado bolsonarista Abílio Brunini (PL), por 53,8% contra 46,2% dos votos.

"Bolsonarista raiz", Brunini já foi vereador por Cuiabá e está no primeiro mandato na Câmara. Ele foi o segundo deputado mais votado de Mato Grosso em 2022.

Anápolis (GO)

Não houve muita surpresa na terceira maior cidade de Goiás. O ex-prefeito Antônio Gomide (PT) liderou as pesquisas em grande parte do primeiro turno, mas foi superado pelo ex-deputado Márcio Correa (PL) nas urnas. O bolsonarista quase levou no primeiro turno, com 49,59%. No segundo, se consolidou, com 58,56%, contra 41,44% de Gomide.

Ex-MDB, Correa assumiu na Câmara dos Deputados como suplente. Passou para o PL neste ano, para concorrer à prefeitura como candidato de Bolsonaro.