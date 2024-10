Segundo turno teve 102 crimes eleitorais, diz ministério; 42 foram presos

O Brasil encerrou este domingo (27) de 2º turno de eleições com 102 crimes eleitorais registrados em todo o país e 42 pessoas presas. Os dados são do balanço final divulgado pelo Ministério da Justiça, com números contabilizados até as 20h.

O que aconteceu

As ocorrências foram registradas em 51 cidades brasileiras. Os dados foram enviados de forma eletrônica pelos governos estaduais ao sistema Córtex, do governo federal, e consolidados pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública.

Veja quais foram os crimes registrados:

Boca de urna: 32;

Propaganda eleitoral irregular: 19;

Compra de votos/corrupção eleitoral: 14;

Violação ou de tentativa de violação do sigilo de voto: 11;

Desobediência a ordens da Justiça Eleitoral: 4;

Desordem que prejudique os trabalhos eleitorais: 4;

Outros tipos de crimes: 11.

Balanço aponta que 42 foram presas neste domingo (27). A cidade que lidera o ranking é João Pessoa, com 15 detenções. A capital paraibana é seguida por Niterói (7), Manaus (3), Fortaleza (3), Porto Velho (3), São Paulo (3) e Campo Grande (2). Imperatriz (MA), Paulista (PE), Pelotas (RS) e Aracaju (SE) tiveram uma prisão cada.

Condução de eleitores a delegacias foram 52. Os procedimentos são a soma de conduções realizadas pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Exército Brasileiro.

Duas armas e mais de R$ 12 mil em dinheiro vivo foram apreendidos. Mais de 4,4 mil materiais de campanha e um carro também foram coletados por autoridades policiais.

Em locais de votação, oito crimes eleitorais foram registrados. As ocorrências foram de dois crimes de porte ilegal de arma, dois de furtos, dois de brigas, um de lesão corporal e um de depredação.