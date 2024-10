Josias: Com alta rejeição, derrota de Boulos é maior que a de 2020

A derrota de Guilherme Boulos (PSOL) hoje para Ricardo Nunes (MDB) nas eleições de São Paulo foi maior que a sofrida para Bruno Covas (PSDB) em 2020, avaliou o colunista Josias de Souza durante o UOL News.

Com 99,87% das urnas apuradas, o prefeito obteve 59,36% dos votos válidos (3,39 milhões) e o deputado federal, 40,64% (2,32 milhões). Boulos perdeu de novo, mesmo com grandes investimentos financeiros e políticos, que não afastaram a alta rejeição a sua imagem, avaliou Josias.

A vitória de Ricardo Nunes é uma derrota muito expressiva para o Guilherme Boulos, porque Lula venceu Bolsonaro na cidade de São Paulo em 2022, e Fernando Haddad venceu Tarcísio de Freitas na cidade de São Paulo em 2022. A despeito disso, Boulos não conseguiu ficar maior do que o tamanho que ele tinha quando disputou a Prefeitura há quatro anos.

O Datafolha perguntou, na véspera da eleição, se o eleitorado paulistano estava escolhendo o prefeito porque o considera o melhor prefeito ou porque não havia alternativa melhor. E mais de 60% do eleitorado diz que vota no Ricardo Nunes porque não viu alternativa melhor.

Desde que se inaugurou a fase do segundo turno, o Guilherme Boulos, estava com uma rejeição de 58%. Quase seis em cada dez paulistanos estavam dizendo que jamais votariam nele. Ele conseguiu atenuar essa rejeição, chegou ao final da eleição com uma rejeição menor, mas não conseguiu desfazer uma visão de radicalismo.

Josias de Souza

Carla Araújo: Pimentel derrota Graeml em vitória da máquina de Ratinho Jr

A vitória de Eduardo Pimentel (PSD) sobre Cristina Graeml (PMB) para a Prefeitura de Curitiba mostra, para a colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília Carla Araújo, a vitória da máquina pública movida pelo governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), em apoio ao seu candidato.

O Bolsonaro se irritou com o Eduardo Pimentel, que em um determinado momento da campanha tentou esconder um pouco o Bolsonaro e ficou ali mais na cola do Ratinho Jr. O Valdemar Costa Neto teve que atuar porque o vice do Eduardo Pimentel é do PL.

Ou seja, é uma eleição em que vence a máquina e que evidencia esse racha, essas fissuras na direita que vai ter que ser arrumado --nem se compara claro, ao divã que a esquerda vai ter que ir.

Carla Araújo

Assista ao comentário:

Acompanhe a apuração completa do segundo turno das eleições em todo o Brasil no UOL News.

Na semana, o UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: