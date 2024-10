Dá para justificar pelo aplicativo e-Título? Como fazer no 2º turno

Do UOL, em São Paulo

Como justificar voto pelo aplicativo e-Título é uma dúvida comum para quem não irá conseguir comparecer à votação no segundo turno das Eleições 2024. A ferramenta desenvolvida pela Justiça Eleitoral permite ao eleitor justificar sua ausência nas eleições de forma rápida e eficiente.

Abaixo, explicamos detalhadamente como utilizar o aplicativo para justificar o voto nas eleições municipais de 2024.

O que é o e-Título?

O e-Título é o título de eleitor digital, que substitui o documento físico e permite diversas funcionalidades, como consultar a situação eleitoral, verificar o local de votação e, claro, justificar o voto. O aplicativo também tem o recurso de geolocalização, que facilita a justificativa no dia das eleições.

Como justificar o voto pelo e-Título

Instale o aplicativo: O e-Título pode ser baixado gratuitamente na Google Play ou na Apple Store. Ele poderia ser baixado até ontem (04). Acesse a opção de justificativa: Na página inicial do app, selecione o item "mais opções" e clique em "Justificativa de ausência". Escolha o turno: Informe se a justificativa é para o 1º ou 2º turno da eleição. Descreva a justificativa: Escreva o motivo da sua ausência no campo específico. Anexe documentos: O aplicativo solicitará que você anexe um documento, como atestado médico ou passagem, para comprovar o motivo da ausência. Envie a justificativa: Clique em "concluir" para enviar o pedido e acompanhe o processo no próprio aplicativo.

Como funciona a geolocalização no dia da eleição?

Se você está fora da cidade onde deveria votar no dia da eleição, o e-Título utiliza o recurso de geolocalização para confirmar sua localização. Se o sistema detectar que você não está no seu domicílio eleitoral, a justificativa será automaticamente gerada.

*Com informações de matéria publicada em 06/10/24.