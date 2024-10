Confronto entre torcedores de Cruzeiro e Palmeiras deixa um morto e 13 feridos

Um confronto entre torcedores de Cruzeiro e Palmeiras deixou um morto e 13 feridos na madrugada deste domingo (27) em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo as investigações preliminares da Polícia Civil, os torcedores do Cruzeiro "foram emboscados" pelos do Palmeiras na rodovia Fernão Dias, segundo um comunicado do governo do estado de São Paulo enviado à AFP.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que cerca de 120 pessoas estiveram envolvidas no confronto. A vítima e os 13 feridos seriam todos torcedores do Cruzeiro.

Até o momento, ninguém foi detido.

Em sua conta no X, o clube mineiro lamentou "profundamente mais um episódio de violência entre torcedores".

"Não há mais espaço para violência no futebol, um esporte que une paixões e multidões. Precisamos dar um basta a esses atos criminosos", acrescenta a nota.

lg-ll/gfe/cb

© Agence France-Presse