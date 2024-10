Votos de Boulos crescem só 7,2% em comparação a 2020, gastando 5 vezes mais

Em sua segunda tentativa de se tornar prefeito de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) viu sua quantidade de votos crescer 7,2% em relação a 2020, mesmo tendo a campanha mais cara do Brasil.

O que aconteceu

Votação parecida. Nas eleições deste ano, Boulos alcançou resultado semelhante ao que já havia demonstrado em 2020, quando se candidatou a prefeito pela primeira vez. Naquela ocasião, recebeu 2.168.109 de votos. Neste ano, 2.323.901. Alta de apenas 155.792 votos, ou 7,18% a mais do que na eleição passada.

Foi dele a campanha mais cara do estado. Os gastos totalizaram mais de R$ 55 milhões —contra R$ 44 milhões de Nunes. As cifras se referem ao que foi gasto até agora, mas as contas de campanha ainda não foram fechadas. Portanto, os valores podem mudar.

Aumento de gastos sem aumento de votos. Em 2020, Boulos teve uma campanha modesta, em comparação com a deste ano: gastou R$ 7,3 milhões (R$ 9,5 milhões, se corrigido pelo IPCA). Ou seja, de uma eleição para a outra, Boulos aumentou seus gastos em R$ 45,5 milhões, mas melhorou seu desempenho em apenas 155 mil votos.

Crescimento foi de 30% entre os dois turnos. Entre 6 e 27 de outubro deste ano, Boulos teve 547.774 votos a mais. Embora ele tenha conseguido alcançar 2.323.901 de votos e crescer 30% de um turno para o outro, Ricardo Nunes amealhou 1.591.971 de votos a mais do primeiro turno para o segundo, numa alta de 88%.

Números dobraram em 2020. Desta vez, o salto na votação de Boulos foi menor do que o registrado nas eleições de 2020, quando ele saiu de 1.080.736 votos (20,24% dos votos válidos) para 2.168.109 de votos (40,62% dos votos válidos), ou mais de um milhão de votos entre um turno e o outro.

Insuficiente para superar o favorito tucano. Naquele ano, Boulos aumentou seu capital político, mesmo sem vencer o então prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição. Entre o primeiro turno e o segundo, Covas saiu de 1.754.013 votos para 3.169.121 votos. Registrou mais de 1 milhão de votos a mais do que Boulos.

A campanha de 2020 tinha contexto diferente, com pandemia. Quatro anos atrás, Boulos ainda não era deputado federal, já que foi eleito em 2022, e Jair Bolsonaro (PL) era o presidente da República.

Líder nas votações tinha apoio de Doria. O adversário, Bruno Covas, era candidato à reeleição e vinha apoiado pelo então governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que também já tinha sido prefeito (na época com Covas como vice) e ostentava boa imagem pública por causa das campanhas de vacinação contra a covid-19.

Discurso mais à esquerda. Cabia a Boulos, portanto, um discurso mais voltado à oposição —de combate ao "fascismo", como ele dizia.

Bem votado e com apoio do presidente. O psolista saiu da eleição de 2022 como o deputado mais votado de São Paulo e, neste ano, contava com apoio do presidente Lula (PT), que derrotou justamente Bolsonaro na disputa presidencial.

Faz o 'B'

'Fator Marçal'. Durante o primeiro turno, ele teve de enfrentar o tom agressivo de Marçal. Foi acusado de comunista e de ser usuário de cocaína. Do lado de Nunes, ouviu ser invasor de propriedades, por causa do envolvimento com o movimento dos sem-teto.

Transformação de perfil. Além de trocar o discurso de combate ao fascismo por luta contra o bolsonarismo, já que o ex-presidente oficialmente apoiou a candidatura de Nunes, ele adotou uma estratégia de tentar demonstrar não ser radical, com frases como: "Eu só quero invadir o seu coração".

Também tentou copiar as estratégias de Marçal. Com um discurso mais inflamado, ele tentou furar a bolha da esquerda lembrando práticas de Marçal. Justificou com "precisar dialogar com a sociedade".

Tom das últimas peças de campanha de Boulos tentou alcançar o eleitorado de Marçal. Ele chegou até mesmo a encomendar um boné azul com um "B" estampado, semelhante ao "M" do boné que Marçal usou em suas aparições públicas durante a campanha.

Fez live com o adversário do 1º turno. Ambos seriam os candidatos da mudança contra o prefeito, que tenta a reeleição. Diferentemente dos ataques do primeiro turno, a conversa teve um tom amigável. No final os dois falaram que a conversa foi "respeitosa", apesar das diferenças ideológicas entre eles. Trataram de invasões, comunismo e Jesus e alcançaram mais de 400 mil espectadores.

Distância para Nunes cresceu. Todas as pesquisas apontaram uma larga margem entre os dois, com amplo favoritismo ao emedebista. No final das contas, a estratégia falhou.