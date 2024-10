Vítima de ataque a tiros, prefeito de Taboão da Serra tem alta de hospital

Prefeito de Taboão da Serra e candidato à reeleição, José Aprígio da Silva (Podemos) recebeu alta neste sábado (26).

O que aconteceu

Político passou por cirurgia ontem. José Aprígio, de 72 anos, foi operado para retirar fragmentos de bala em seu ombro esquerdo, informou a assessoria de imprensa. O estado de saúde divulgado nesta manhã era estável. Ele foi levado à UTI do Hospital Albert Einstein no dia do ataque e estava internado no local desde então.

Prefeito foi vítima de ataque a tiros de fuzil. Ele sofreu o atentado no dia 18 deste mês quando passava de carro por uma avenida a caminho de agenda em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

José Aprígio da Silva foi vítima de um atentado a tiros em 18 de outubro. Vidros eram blindados, mas bala perfurou o painel traseiro e atingiu o político, que estava sentado no banco de trás do veículo Imagem: Divulgação Policia Militar

Caso é tratado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil apurou indícios de ação planejada na emboscada e na fuga dos atiradores. Quatro carros foram usados pelos atiradores, e um deles foi encontrado queimado no Rodoanel —os outros três, em Osasco.

Um preso e três pessoas procuradas. A investigação indica que quatro pessoas participaram do ataque. O suspeito Gilmar de Jesus Santos, de 33 anos, foi detido no dia 19 e levado ao 1º Distrito Policial de Taboão para interrogatório. Ele negou a participação e disse que os R$ 7,85 mil em espécie encontrados com ele no momento da prisão eram da venda de um carro. Jeferson Ferreira de Souza e mais duas pessoas que não tiveram as identidades reveladas são procurados por suspeita de envolvimento no crime.

Sem descartar hipóteses para a motivação. Hélio Bressan, delegado seccional de Taboão da Serra, disse em coletiva de imprensa ontem que ainda não há conclusões da polícia sobre os objetivos do atentado, ou se houve mandantes.