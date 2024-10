Nova sensação do pop rock francês, trio Juniore propõe "retorno ao futuro" em seu novo álbum

Trilha sonora da adorada série de TV "Emily in Paris", o trio de pop rock francês Juniore chegou para ficar. Em pouco mais de dez anos de carreira, a banda já lançou três aclamados álbuns: o último deles, "Trois, deux, un" é descrito pela crítica musical francesa como um "retorno ao futuro".

Na ativa desde 2013, Juniore teve diversas formações, e é integrada atualmente por três mulheres: Anna Jean, Samy Osta e Swanny Elzingre. Resgatando códigos da música francesa dos anos 1960 e 1970, o trio aposta no "yéyé", um estilo musical imortalizado na França por ícones como Françoise Hardy. Ao mesmo tempo, a banda rejuvenesce os ritmos das décadas passadas, seja através da atualidade das letras ou misturando outras sonoridades.

Foi nesse espírito que Juniore criou seu novo álbum "Trois, deux, un", um disco com 13 faixas psicodélicas, imerso no surf rock retrô e embalado por guitarras distorcidas. É deste trabalho que sai a faixa escolhida pela Programação Musical da RFI, a dançante "Monumental", que fala de apostas arriscadas, mas assertivas da vida.

