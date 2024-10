Líderes da Commonwealth dizem que "chegou a hora" de discutir reparações pela escravidão

Por James Redmayne e Catarina Demony

APIA, Samoa (Reuters) - Líderes da Commonwealth, que encerram uma semana de conversas em Samoa, afirmaram neste sábado que chegou a hora de discutir se o Reino Unido deveria se comprometer em pagar indenizações por causa do seu papel no transporte negreiro pelo oceano Atlântico.

A escravidão e a reação às mudanças climáticas são dois dos principais temas para os representantes dos 56 países do grupo, a maioria com raízes no Império Britânico, no Encontro de Chefes de Governo da Commonwealth, que começou na segunda-feira na ilha do oceano Pacífico.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cujo país nega há tempos os pedidos de indenização feitos por países afetados pela escravidão, disse que os debates no encontro "não são sobre dinheiro".

Quanto à escravidão, líderes afirmaram em comunicado conjunto que "concordaram que chegou a hora de ter uma conversa significativa, verdadeira e respeitosa sobre como criar uma base futura comum para a equidade".

Recentemente, ganhou força em todo o mundo a pressão de ex-colônias para que o Reino Unido pague indenizações ou faça outras reparações por causa da escravidão e seus legados, particularmente entre países caribenhos e da União Africana.

O comunicado também citou "blackbirding", um termo para o assassinato, coerção ou sequestro de pessoas de lugares como as ilhas do Pacífico, para que trabalhassem em plantações na Austrália e em outros locais.

Os contrários às reparações dizem que os países não devem ser responsabilizados pelos seus erros históricos. Os favoráveis alegam que a escravidão foi a causa para a ampla e persistente desigualdade racial.

O comunicado não menciona quais tipos de reparações seriam efetivados.