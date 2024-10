Inmet: Sudeste e Centro-Oeste terão temporais no fim de semana de eleições

Os moradores do Sudeste e do Centro-Oeste vão enfrentar chuvas intensas neste final de semana de eleições, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Inmet prevê temporais em sete estados brasileiros. As projeções indicam situação de perigo em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Chuvas também são previstas em outras regiões do país. Segundo o Inmet há perigos potenciais com os temporais no Acre, no Amazonas, na Bahia, no Distrito Federal, no Pará, em Rondônia e no Tocantins.

Cenário persistirá no segundo turno das Eleições 2024. Para os eleitores que voltam às urnas amanhã (26), existe a possibilidade de enfrentar chuvas intensas nos estados do Centro-Oeste e do Sudeste.

Ventos fortes e cortes de energia podem ocorrer em São Paulo. O Inmet prevê chuvas de até 100 milímetros acompanhadas por rajadas de vento de até 100 km/h no estado. Diante da situação, o instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Rajadas costeiras geram alerta na região Sul do Brasil, mostra Inmet. Conforme as projeções, as rajadas vão atingir as regiões litorâneas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná.

No Nordeste, os perigos envolvem a baixa umidade. A situação persiste até a noite deste sábado em municípios dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.