Vale diz que "compromissos" para reparar Mariana e Brumadinho subirão a US$3,7 bi em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale atualizou nesta sexta-feira os valores para reparar as tragédias geradas pelos rompimentos da barragens de Mariana e Brumadinho, que deverão totalizar 3,7 bilhões de dólares em 2025, ante 3 bilhões de dólares em 2024.

Segundo a Vale, os seus "compromissos" com Brumadinho em 2025 somarão 1,7 bilhão de dólares, enquanto Mariana demandará 2 bilhões de dólares.

Em 2024, a Vale estima "compromissos" com Brumadinho de 2 bilhões de dólares e mais 1 bilhão de dólares para Mariana.

A atualização das projeções foi feita no mesmo dia em que a companhia assina um acordo global com autoridades e as empresas Samarco e BHP, que envolve ao todo 170 bilhões de reais, sendo a maior parte paga em parcelas nos próximos anos.

(Por Roberto Samora e Alberto Alerigi Jr.)