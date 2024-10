Salto: Aneel dá boa notícia para consumidores e que BC não poderá ignorar

Consumidores podem comemorar o anúncio da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) de reduzir cobrança extra pela cor da bandeira da conta de luz, e o Banco Central não pode ignorar a medida, afirmou o economista e colunista do UOL Felipe Salto durante participação no UOL News 2ª Edição desta sexta-feira (25).

A bandeira deixa de ser vermelha — cor que ficou durante dois meses com a cobrança de R$ 7,877 a casa 100 kWh —, e a cobrança extra passa a ser da cor amarela a R$ 1,88. A decisão veio devido a melhoras na condição de chuvas pelo país, segundo o órgão.

É uma notícia positiva do ponto de vista do bolso dos consumidores. E também pode produzir efeitos interessantes sobre a inflação, [sobre] o índice geral de preços, o IPCA. Uma vez que isso é uma variável importante na decisão do Banco Central para o que ele vai fazer [em relação à taxa básica de juros] até o final do ano. Felipe Salto, colunista do UOL

Salto diz ainda que a expectativa era que a mudança da bandeira acontecesse mais para o final do ano.

Essa mudança pegou os analistas, economistas, de surpresa. O próprio Banco Central considerava a mudança da bandeira, eventualmente, só em dezembro. Então, é um cenário mais benigno. Sem dúvida, dá para dizer isso. E para a inflação do ano também.

Esse anúncio [antecipado] pela Aneel, responsável por mexer nas bandeiras, (...) funciona justamente para isso: para que você consiga sinalizar para o consumidor quando há uma maior escassez relativa ou uma situação mais ou menos difícil do ponto de vista da geração de energia elétrica.

Felipe Salto, colunista do UOL

