Raspador de língua: para que serve? Antes ou depois da escovação?

O raspador de língua é um dispositivo de higiene bucal desenhado e confeccionado para realizar a limpeza do dorso (superfície) da língua.

Ele facilita a remoção da saburra lingual (placa esbranquiçada e com textura pastosa), resíduos alimentares, células descamadas, muco da saliva e micro-organismos que ficam acumulados nesta região.

O raspador de língua realmente funciona?

A maioria desses dispositivos cumpre seu objetivo, mas a pessoa deve saber como usá-los corretamente para não causar nenhum tipo de trauma sobre a superfície da língua. O ideal é passar o raspador de maneira suave, sem imprimir muita força, puxando do fundo para frente.

Ele deve ser usado logo após a escovação, para que se aproveite a saburra mais amolecida, facilitando sua retirada.

Quais os tipos? Existe algum melhor ou mais eficaz?

Os tipos variam entre plástico, cobre e aço inoxidável — alguns são mais ergonômicos e adaptáveis aos formatos das línguas. Há opções com ou sem cerdas. Alguns modelos tem valores bem acessíveis, entre R$ 10 e R$ 15.

Não há dados de ensaios clínicos que provam a superioridade de algum tipo de raspador de língua, seja sobre seu material de fabricação ou formato.

O dispositivo deve ser recomendado pelo dentista, o qual indicará a melhor opção considerando as demandas de cada paciente.

Ele tira o mau hálito?

O mau hálito é multifatorial, embora parte dos compostos sulfurosos voláteis (responsáveis pelo mau hálito) estejam presentes na comunidade bacteriana que se acumula sobre a língua, principalmente na região posterior dela.

Sendo assim, o raspador de língua contribui com a remoção do biofilme, que é um dos principais causadores de mau hálito, mas não de forma isolada.

Ele deve ser utilizado em conjunto com escovas dentais macias, pasta com flúor e fio dental, além da técnica correta de escovação.

Raspadores de língua limpam melhor do que a escova de dente?

As evidências científicas sobre a superioridade dos raspadores línguas em relação as escovas de dentes são fracas, portanto, não é possível afirmar que elas sejam melhores que a limpeza com escova dental.

O que alguns estudos apontam é uma tendência de que os raspadores de língua podem remover a saburra lingual e os micro-organismos de maneira mais eficiente e profunda, além das bactérias que produzem os compostos sulfurosos voláteis e são responsáveis pelo mau hálito, doenças locais e ou sistêmicas.

