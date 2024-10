Grupo que falsificava carteiras de estudante faturou R$ 4 milhões por ano

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou nesta sexta-feira (25) uma operação contra um grupo criminoso que falsificava carteiras de estudante para todo o Brasil.

O que aconteceu

Quadrilha movimentava mais de R$ 4 milhões anualmente em Pernambuco. Segundo a polícia, o grupo tinha atuação nacional e praticava os crimes por meio de um site falso. Foram cumpridos hoje 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 14ª vara criminal da capital. Ninguém foi detido.

Criminosos utilizavam o site para emitir as carteiras que simulavam o documento verdadeiro. A investigação apontou que crime era praticado sem que os estudantes desconfiassem que estavam sendo vítimas de um golpe.

A investigação foi iniciada em setembro de 2024. Polícia Civil detalhou que apuração começou após prisões ocorridas na cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife.

Prendemos cinco pessoas em flagrante e apreendemos um vasto material de falsificação, em setembro. Hoje, o objetivo era ligar o núcleo intelectual desse esquema nas investigações deflagradas naquele mês. No final de agosto do ano passado, uma pessoa foi na delegacia noticiar que tinha recebido uma carteira de estudante e ao tentar fazer a compra de um ingresso para um show em São Paulo não teria conseguido efetuar a compra com o benefício da meia-entrada.

Carlos Couto, delegado da PCPE

Criminosos imitavam o modelo da carteira da União Nacional dos Estudantes. A investigação que deu origem à operação Half Pass. Mais de 50 policiais civis, entre delegados e agentes participam das buscas que ocorrem em Recife, Olinda e Gravatá.