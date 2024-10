Paraná Pesquisas: Nunes tem 55,7% dos votos válidos contra 44,3% de Boulos

Do UOL, em São Paulo

A dois dias da eleição para prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) tem 55,7% e o deputado Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 44,3% dos votos válidos, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira (25).

O que diz a pesquisa

Nunes também lidera nos votos totais, com 51,2% das intenções de voto. Boulos soma 40,7%. Os números mostram cenário de estabilidade. Nos últimos três levantamentos feitos pelo Paraná Pesquisas, Nunes oscilou 1,1 ponto percentual para baixo. O candidato do PSOL oscilou 1,5 ponto percentual para cima. A distância entre os dois é 10,5 pontos percentuais.

Veja o resultado da pesquisa em votos válidos:

Ricardo Nunes (MDB): 55,7%

55,7% Guilherme Boulos (PSOL): 44,3%

Veja o resultado em votos totais da pesquisa estimulada — quando os eleitores recebem a lista com o nome dos candidatos:

Ricardo Nunes (MDB): 51,2% (tinha 51,7%)

51,2% (tinha 51,7%) Guilherme Boulos (PSOL): 40,7% (tinha 39,6%)

40,7% (tinha 39,6%) Nenhum / branco / nulo: 5,2%

5,2% Não sabe / não respondeu: 2,9%

Metodologia

A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais. O instituto entrevistou pessoalmente 1.500 eleitores. As entrevistas foram realizadas entre 21 a 24 de outubro. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-05333/2024.

Boulos é mais rejeitado que Nunes

Entrevistados que não votariam no psolista "de jeito nenhum" são 46,3%. Outros 18,5% disseram que poderiam votar nele, e 33,5% declararam voto em Boulos "com certeza".

Nunes tem rejeição de 37,2%. Os que consideram votar no prefeito são 23,8%, e 37,9% dizem que votarão nele "com certeza".