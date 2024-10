Três pessoas morrem e duas seguem desaparecidas após chuvas em SP

As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo desde a última quinta-feira (24) deixaram três pessoas mortas, segundo a Defesa Civil de SP. Outras duas ainda estão desaparecidas.

O que aconteceu

Em Itapeva (SP), um muro de uma obra desabou e atingiu uma mulher na quinta-feira (24), por volta das 18h. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu e faleceu no hospital.

Em Itapira (SP), uma árvore caiu sobre um veículo e causou a morte de um homem, de 37 anos, nesta sexta-feira (25). A cidade declarou Estado de Atenção após atingir o acumulado de 87,6 mm de chuva em 72 horas.

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um homem que foi arrastado pela enxurrada em Campinas. As buscas seguem para localizar outras duas pessoas, que seguem desaparecidas. Um motoboy de 37 anos caiu em um córrego perto da divisa dos municípios de Itapevi e Jandira. Um outro desaparecido também foi arrastado pela água em Campinas.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou os maiores volumes de chuva entre às 8h de quinta (24) e 8h de sexta (25). Casa Branca (SP) foi a cidade brasileira com maior índice registrado, ficando em 93,8 mm. Bragança Paulista (SP), com 61 mm, e Bebedouro (SP), com 60 mm, completam as cidades do estado na lista.

Todo o estado segue em alerta para chuvas e ventos intensos até às 10h de sábado (26), segundo o INMET. A Defesa Civil publicou algumas orientações de segurança durante as chuvas:

- Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos;

- Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d'água e quiosques;

- No momento da chuva mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e TVs;

- Evite tomar banho durante a tempestade;

- Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos;

- Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas alagadas;

- Se estiver em uma área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta;

- Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência.