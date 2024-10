Bolsa tem alta e dólar sobe nesta sexta-feira

A Bolsa de Valores de São Paulo trabalha nesta sexta-feira (25) em alta de 0,24%, com o Ibovespa indo a 130.282 pontos, por volta das 11h.

O dólar tem alta de 0,44%, indo a R$ 5,689. O dólar turismo ia a R$ 5,90. O medo de que Donald Trump vença as eleições nos Estados Unidos ainda pressiona a moeda.

O que está acontecendo?

Precisou o presidente do Banco Central, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer que o mercado estava exagerando para os investidores caírem em si. Tanto é que, antes da coletiva dos dois em Washington, nesta quinta-feira, as taxas de juros projetadas pelo mercado estavam em 13%. Depois da entrevista coletiva, elas caíram para 12,5% (jan/26).

Vale

A Vale (VALE3) teve queda no seu lucro líquido do terceiro trimestre, mas a ação sobe. Os US$ 2,412 bilhões ficaram 15% abaixo do que o registrado entre julho, agosto e setembro de 2023 e 13% inferior na comparação com o segundo trimestre.

Tudo culpa da desaceleração da economia chinesa. O minério de ferro abaixo dos US$ 100 por tonelada afetou o resultado, mas foi parcialmente compensado pela produção recorde, a maior desde o quarto trimestre de 2018.

Mas o mercado tem o que comemorar, pois previa um resultado bem pior. O lucro acabou ficando 41% acima do previsto, que era de US$ 1,709 bilhões. Além disso, o minério de ferro fechou em alta de 2,81% em Dalian, na China. Por isso, VALE3 ia para R$ 60,94, com alta de 2,08% no horário.

Representantes da mineradora também assinam agora com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o acordo de reparação dos danos causados pela tragédia de Mariana. Foram quase nove anos para chegar a esse entendimento. O rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, é considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos.

O valor pode chegar a R$ 170 bilhões.

Mais balanço

Outro fator que pode embalar o pregão hoje é o balanço da Usiminas (USIM5). A companhia teve lucro líquido de R$ 185 milhões no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo de R$ 166 milhões reportado no mesmo período de 2023.

A companhia também teve lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) de R$ 426 milhões. No terceiro trimestre do ano passado, o indicador ficou negativo em R$ 20 milhões.

Juro altos?

Na Rússia, o Banco Central acaba de elevar sua em 200 pontos base, para 21% ao ano.

Lembrete

No fim da tarde, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) define a bandeira tarifária de novembro.