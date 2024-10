Opositores venezuelanos María Corina Machado e Edmundo González vencem Prêmio Sakharov de 2024

Os opositores venezuelanos María Corina Machado e Edmundo González Urrutia foram anunciados nesta quinta-feira (24) como os vencedores do Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2024, concedido anualmente pelo Parlamento Europeu.

Segundo a presidente do parlamento, Roberta Metsola, Corina e González representam "todos os venezuelanos, dentro e fora do país, que lutam para restabelecer as liberdades e a democracia diante da injustiça".

Os dois líderes opositores, disse Metsola, têm lutado "por uma transição de poder livre, justa e pacífica e defendem corajosamente os valores que milhões de venezuelanos e este Parlamento tanto prezam: a justiça, a democracia e o Estado de direito".

Corina e González superaram o economista do Azerbaijão Gubad Ibadoghlu, ativista contra a corrupção, e os movimentos de militantes israelenses e palestinas "Mulheres do Sol" e "Mulheres pela Paz".

Todos os anos, a União Europeia, através do Prêmio Sakharov, distingue aqueles que lutam pelas liberdades fundamentais e pelos direitos humanos. O nome presta homenagem ao físico nuclear e dissidente soviético Andrei Sakharov, vencedor do Nobel da Paz de 1975.

A premiação inclui a quantia de € 50 mil (equivalente a R$ 301 mil no câmbio atual). A cerimônia de entrega acontecerá em 18 de dezembro na sede do Parlamento Europeu em Estrasburgo, leste da França.

No fim de setembro, María Corina Machado já havia ganhado o prêmio Vaclav Havel, que recompensa os defensores dos direitos humanos, oferecido pelo Conselho da Europa. Na ocasião, a líder da oposição venezuelana dedicou a vitória "àqueles que lutam (...) pela liberdade na Venezuela".

Desde a eleição presidencial na Venezuela, em julho, em que concorreu nas prévias contra o presidente reeleito Nicolás Maduro, Machado vive escondida no país. Já Edmundo González deixou a Venezuela e se exilou na Espanha, temendo ser detido, depois de ignorar três intimações sucessivas para comparecer diante da Justiça.