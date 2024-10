Messi e Inter Miami iniciam disputa da MLS Cup

Lionel Messi inicia sua primeira participação nos playoffs da MLS de 2024 nesta sexta-feira (25), quando o Inter Miami recebe a visita do Atlanta United na primeira fase.

O craque argentino conquistou todos os tipos de torneios, desde os dez títulos da liga espanhola e os quatro da Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona até duas Copas América e a Copa do Mundo de 2022 no Catar com a seleção argentina.

Mas, embora o nível de competição na MLS não corresponda a essas conquistas, é um formato de torneio com o qual Messi, de 37 anos, ainda não teve de lidar.

Messi comemorou no sábado, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, ao lado de seus companheiros, a conquista do Supporters' Shield, troféu erguido pelo time que termina em primeiro lugar na temporada regular.

Embora o presidente da Fifa, Gianni Infantino, tenha declarado que a obtenção do Supporter's Shield dá ao Inter Miami uma vaga no Mundial de Clubes que será disputado nos Estados Unidos em meados de 2025, a realidade é que esse título pouco ou nada importa na MLS.

"O Mundial de Clubes é importante para o Inter Miami", disse o lateral espanhol Jordi Alba. "É importante enfrentar esse tipo de equipes. Felizmente já jogamos contra eles, mas praticamente toda a equipe não teve essa oportunidade".

O inglês David Beckham, coproprietário do Inter Miami, entende que na MLS tudo se resume aos Playoffs.

Depois de reconhecer o trabalho do técnico Gerardo Martino por uma "temporada incrível", Beckham acrescentou rapidamente: "Este ano ainda não acabou. Vamos para os playoffs e estaremos prontos".

- Sem espaço para erros -

A primeira tarefa será uma série melhor de três contra o ex-time de Martino, o Atlanta United, em que o placar agregado não é levado em consideração e não há empates. Portanto caso os 90 minutos de qualquer partida terminem com a igualdade no placar, o vencedor é definido nos pênaltis.

"É um formato um pouco injusto", comentou Martino. "É assim mesmo e já o conhecemos há muito tempo, temos que nos preparar para o jogo e tentar ser melhores que o Atlanta. É disso que se trata".

A força de Messi e de seu parceiro de ataque, o uruguaio Luis Suárez, que marcou 20 gols na temporada regular, deve ser suficiente para superar um Atlanta que terminou em nono e avançou aos playoffs após vencer o CF Montreal nos pênaltis na repescagem.

O confronto desta sexta será transmitido gratuitamente pela plataforma Apple TV. As contas oficiais da MLS e do Inter Miami terão um sinal especial no TikTok onde cada passo de Lionel Messi poderá ser acompanhado através da "Messi Cam", câmera que acompanhará com exclusividade o craque argentino durante toda a partida.

Após essa primeira rodada, cada fase é uma partida de eliminação direta, com acréscimo de 30 minutos em caso de igualdade no placar antes da disputa de pênaltis caso o empate persista.

Se disputar a final da conferência e a MLS Cup (final do torneio), o Inter Miami será dono da casa em ambas porque ficou em primeiro lugar na classificação da temporada regular.

A MLS Cup, no dia 7 de dezembro, coloca frente a frente o campeão do Leste contra o seu homólogo do Oeste.

Somente o Los Angeles FC em 2022 e o Toronto FC em 2017 ergueram o Supporters' Shield e a MLS Cup no mesmo ano na última década.

O Atlanta United não perdeu para o Miami nesta temporada. Venceu por 3 a 1 quando se enfrentaram em Fort Lauderdale, em maio, e empataram em 2 a 2 em setembro, no estado da Georgia.

"Será sempre especial jogar contra o Atlanta", disse Martino sobre o duelo contra seu ex-time.

