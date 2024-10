Mecânico é atropelado em oficina por carro desgovernado; veja imagens

Um acidente potencialmente muito perigoso ocorreu em uma oficina nos Estados Unidos. Através de uma câmera de segurança, foi possível ver um funcionário do local ajustando um elevador para que uma pessoa parasse um Scion xD. Porém, o motorista perde o controle do carro e o mecânico nota quando é tarde demais para fugir.

O que aconteceu

O vídeo mostra a porta da oficina se abrindo, com o mecânico sendo surpreendido pelo carro fora de controle e tentando fugir. Porém, ele é atropelado pelo veículo, que o prensa contra um armário de ferramentas.

O vídeo acaba com seus colegas no local tentando socorrê-lo, incluindo o próprio motorista do veículo.

Não se sabe se o motorista do veículo era um cliente ou alguém que trabalhava no local, já que ele sai do carro gritando pelo nome do mecânico.

O responsável por postar o vídeo no Twitter/X diz ser parente de uma pessoa da oficina e afirma que o mecânico escapou sem ferimentos graves.

Confira:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.