Ibovespa ensaia melhora frágil com apoio de Itaú e Bradesco

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa ensaiava uma melhora nesta quinta-feira, tendo renovado máximas da sessão com o apoio de blue chips como Itaú e Bradesco, mas o fôlego permanecia frágil em razão de preocupações com a cena fiscal e com a trajetória dos juros no país.

Por volta de 12h20, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,2%, a 129.496,65 pontos, tendo chegado a 129.593,27 pontos na máxima até o momento e a 128.798,26 pontos na mínima mais cedo.

O Ibovespa buscava uma trégua na pressão vendedora após cinco pregões de queda, período em que acumulou um declínio de 1,9%.

O volume financeiro no pregão somava 6,08 bilhões de reais.

Dados de inflação no Brasil mostraram que o IPCA-15 acelerou em outubro ante setembro um pouco mais do que o esperado, levando a taxa em 12 meses a se aproximar do teto da meta do Banco Central.

"Vemos um cenário inflacionário cada vez pior e sem previsão de melhora no cenário fiscal para ancorar as expectativas de inflação, o que poderia ajudar o país a ter juros mais baixos", afirmou o head da mesa de renda variável e sócio da A7 Capital, Andre Fernandes.

Em Wall Street, o S&P 500 avançava 0,2%, encontrando suporte na queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano e no noticiário envolvendo a Tesla, que divulgou resultado acima do esperado e previsões positivas.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,57%, acompanhado por BRADESCO PN, com elevação de 0,93%, SANTANDER BRASIL UNIT, com aumento de 0,56%, e BANCO DO BRASIL ON, com acréscimo de 0,11%.

- PETROBRAS PN valorizava-se 0,45%, apesar da piora dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent recuava 0,85%.

- VALE ON avançava 0,3% antes da divulgação do resultado do terceiro trimestre, após o fechamento. Na Ásia, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado em Dalian, na China, fechou em queda de 0,26%, mas o vencimento de referência em Cingapura subia 0,29%.

- LOJAS RENNER ON tinha alta de 3,01%, após o conselho de administração de aprovar bonificação de acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 papeis detidos pelos investidores. Analistas da XP também calculam que a ação deve entrar no índice MSCI na próxima revisão.

- IRB(RE) ON perdia 4,63%, em dia de ajustes após disparar mais de 12% na quarta-feira após reportar resultado de agosto com lucro líquido de 29 milhões de reais.

- GPA ON cedia 2,11%, enquanto CARREFOUR ON reduziu as perdas para 0,27% e ASSAÍ ON passou a subir 1,38%.

- HYPERA ON avançava 1,98%, revertendo as perdas da abertura, após o conselho de administração da farmacêutica rejeitar a proposta de aquisição de ações e de combinação de negócios feita pela EMS, controlada pelo grupo NC Farma, citando que a oferta "subestima significativamente o valor" da empresa.

- EMBRAER ON avançava 1,28%, recuperando-se após duas quedas seguidas. No começo da semana, a companhia divulgou dados sobre entregas no terceiro trimestre, que fizeram os papéis subirem mais de 4% na segunda-feira. Em 2024, as ações da fabricante de aviões acumulam um ganho ao redor de 120%.