Estado norte-americano investiga suposta tentativa de interceptar cédulas pelo correio

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades do Estado norte-americano do Colorado estão investigando um incidente no qual pelo menos 12 cédulas de votação foram aparentemente interceptadas antes de chegar aos eleitores que deveriam recebê-las, de acordo com um comunicado emitido nesta quinta-feira pela maior autoridade eleitoral local.

As cédulas interceptadas para a eleição de 5 de novembro foram preenchidas e enviadas ao escrivão do Condado de Mesa, na região oeste do Estado, segundo o gabinete da secretária de Estado local.

O comunicado não informou se elas foram marcadas a favor do candidato republicano, Donald Trump, da sua rival democrata, Kamala Harris, ou de algum outro candidato.

A suposta fraude eleitoral foi descoberta depois que alguns eleitores receberam notificações de que suas cédulas haviam sido processadas ou precisavam ser corrigidas devido a uma discrepância com suas assinaturas, informou o comunicado.

Vários eleitores afetados entraram em contato com o gabinete do escrivão do condado para relatar o problema. A procuradoria-distrital está investigando o caso.

“As eleições no Colorado são seguras. Essa tentativa de fraude foi descoberta e investigada rapidamente, por causa de todos os incríveis processos e ferramentas que Colorado possui, como verificação de assinatura, rastreio de cédulas e processo de curadoria”, disse a secretária de Estado, Jena Griswold.

Trump e seus aliados espalharam informações infundadas de que as cédulas por correio são vulneráveis a fraudes. Antes da eleição, ele pediu que seus apoiadores votassem antecipadamente se assim quisessem, mas continuou sugerindo que as cédulas por correio não são confiáveis.

Segundo serviços independentes que avaliam chances eleitorais, Kamala deve vencer o Estado do Colorado facilmente no dia 5 de novembro.

(Reportagem de Andrew Goudsward)