Tesla tem lucro inesperado no 3º trimestre, de US$ 2,167 bilhões

A Tesla teve lucro líquido de US$ 2,167 bilhões no terceiro trimestre de 2024, uma alta de 17% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Diluído por ação, o lucro foi de US$ 0,62, também 17% superior na mesma comparação, e acima da projeção de US$ 0,59 de analistas consultados pela FastSet.

No mesmo período, a receita da montadora de veículos elétricos foi de US$ 25,2 bilhões, 8% superior na comparação com o terceiro trimestre de 2023, e levemente abaixo da previsão de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 25,47 bilhões.

A companhia anunciou também que prevê novos lançamentos de veículos mais baratos a partir do primeiro trimestre de 2025.

Segundo a Tesla, o custo de produção por veículo caiu ao nível mais baixo de sua história. Além disso, o balanço afirmou que a Tesla continuará fazendo "investimentos críticos" em inteligência artificial e modelos operacionais de ponta.

No after hours de Nova York, as ações da Tesla subiam 8,9%, às 17h32 (de Brasília).