A dieta especial de Paul Mescal para Gladiador 2: frango, arroz e brócolis

De acordo com o ator irlandês Paul Mescal, de 28 anos, a preparação física para interpretar um gladiador no Império Romano foi rigorosa e contínua. Ele está prestes a estrear como Lucius no filme Gladiador 2, que chega às telonas brasileiras em 14 de novembro, dando sequência ao clássico de 2000.

Em duas entrevistas recentes, Mescal compartilhou detalhes sobre a rotina intensa que seguiu para alcançar o porte físico exigido para seu papel no filme.

Ele explicou como combinou treinos rigorosos com uma dieta específica, destacando a dedicação necessária para interpretar um gladiador convincente. A preparação não apenas transformou seu corpo, mas também o ajudou a mergulhar na mentalidade do personagem.

Combinação que o fez crescer

Mescal treinava seis dias por semana, dedicando entre 40 e 90 minutos por sessão, durante um período de seis meses, e conseguiu ganhar oito quilos de massa muscular. Embora os treinos tenham sido desafiadores, a parte mais difícil para o ator indicado ao Oscar foi seguir a dieta rigorosa.

"Eu não tenho muito apetite, então tentar consumir dois grandes pratos de carne moída e batata-doce entre uma matinê e um show noturno não foi nada divertido", afirmou ele em entrevista à GQ.

Segundo o ator, sua dieta consistia principalmente em "todas as coisas chatas", como frango, arroz e brócolis.

O frango é uma excelente fonte de proteína magra, fundamental para a construção e reparação dos tecidos musculares;

O arroz fornece carboidratos, que são uma fonte de energia sustentada, necessária para os treinos intensos;

Brócolis é rico em fibras, vitaminas e minerais, que ajudam na recuperação muscular e mantêm o corpo saudável.

"Foi uma rotina consistente de cerca de seis meses. Eventualmente, chega-se a um ponto em que isso se torna menos presente na sua mente", disse ele em entrevista ao Deadline.

Para ganhar músculos mais rápido

Imagem: iStock

O melhor caminho para construir músculos é bem conhecido: investir pesado em exercícios de força. Mas isso não quer dizer que você precisa lotar a barra do supino de anilhas ou tentar usar um halter maior a cada dia.

É possível fazer diversas mudanças no treino de musculação que vão ajudar no ganho de massa, como alterar o número de séries de um movimento ou até mesmo sua forma de execução.

Segundo o educador físico Bruno Fischer, especialista em treinamento de força e doutorando pela UnB (Universidade de Brasília), variar esses e outros estímulos do treino é importante para evitar que o organismo se adapte aos exercícios e pare de evoluir. Como fazer isso?

Aumente o número de repetições, desde que o exercício seja realizado até a falha muscular (quando você não tem força para levantar o peso nem mais uma vez).

Aumente a amplitude do movimento, como num agachamento profundo; o corpo "entende" que precisa construir fibras mais fortes para suportar a atividade. É basicamente assim que os músculos crescem e ficam mais fortes.

Reduza o intervalo entre as séries, desde que o intervalo de descanso seja próximo a 30 segundos e as séries sejam realizadas até a falha muscular.

Invista em isometria; fique por 20 segundos parado estático em uma posição e depois realize o número de repetições indicado para o exercício. Isso impede a entrada de oxigênio no músculo, o que acaba fazendo com que ele fique em estado de acidose metabólica, causando um potente estímulo para hipertrofia.

Realize a fase excêntrica do movimento de forma mais lenta. Um exercício pode ser divido em duas fases distintas: concêntrica — em que você contrai o músculo — e excêntrica — ao estender o músculo. Estudos mostram que executar a fase excêntrica de um movimento de forma mais lenta pode aumentar as microlesões nas fibras musculares, o que favorece a hipertrofia. Então, procure baixar o halter ou a barra de forma lenta durante as repetições.

*Com informações de reportagem publicada em 05/09/2024