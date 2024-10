Nova pesquisa Quaest para 2º turno em SP: veja quem está na frente

Do UOL, em São Paulo (SP)

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (23), mostrou Ricardo Nunes (MDB) à frente na disputa do segundo turno pela Prefeitura de São Paulo (SP).

O que mostra a pesquisa

Apesar da liderança, Nunes oscilou um ponto percentual para baixo. Guilherme Boulos (PSOL), por outro lado, oscilou dois pontos para cima em relação ao último levantamento do instituto, divulgado na última quarta-feira (16). Ambas as movimentações estão dentro da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Nunes tem 44% das intenções de voto, e Boulos, 35%. Os resultados são das pesquisas estimuladas, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. Veja os números completos abaixo.

Ricardo Nunes (MDB): 44% (tinha 45%) Guilherme Boulos (PSOL): 35% (tinha 33%) Indecisos: 2% (eram 3%) Brancos / nulos: 19% (eram 19%)

Nunes ganha apoio entre eleitores de Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno. O atual prefeito, que antes contava com 74% da preferência desse grupo, agora possui 79%. Já Boulos, que tinha 13% entre esses eleitores, caiu para 7%.

Boulos avança entre eleitores de Tabata Amaral (PSB). O deputado federal, que anteriormente contava com 54% das intenções de voto entre os que apoiaram a candidata do PSB no primeiro turno, agora possui 62%. Enquanto isso, Nunes variou dentro da margem de erro, passando de 23% para 19%.

O voto do paulistano está consolidado. Para 79% dos eleitores da cidade, a escolha do candidato é definitiva, enquanto 20% afirmam que ainda podem mudar de ideia.

Sobre a pesquisa

Contratada pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 20 e 22 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob o número SP-06257/2024.