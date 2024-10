Itália critica presença de tropas norte-coreanas na Rússia

PESCARA, 23 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou nesta quarta-feira (23) que a presença de tropas da Coreia do Norte na Rússia é algo "gravíssimo", caso se confirme.

"Se a presença de forças norte-coreanas em território russo for verdadeira, isso é gravíssimo. Ainda que a informação precise ser confirmada, se os militares da Coreia do Norte presentes na Federação Russa virem a transformar-se em tropas de combate, significa que há um desejo de agravar a situação internacional, [e] isto é inaceitável", declarou Tajani à margem do G7 do Desenvolvimento em Pescara, no sul italiano.

O ministro também disse que espera um posicionamento "proativo da China em impedir quaisquer iniciativas que levem ao envolvimento de outro país na invasão da Ucrânia feita pela Rússia".

"Vamos esperar para ver o que acontece e se isso se confirmar, seria algo preocupante e inaceitável", acrescentou o vice-premiê.

A fala de Tajani vem ao encontro da declaração dada hoje (23) pelos Estados Unidos e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que confirmaram a presença de tropas de Pyongyang na Rússia, ainda que não tenham identificado o motivo para a chegada de militares da nação asiática ao país vizinho.

Já a Rússia negou a presença de militares do governo de Kim Jong-un em seu território, chamando as declarações dos EUA e da Otan de "fake news criadas por Kiev". (ANSA).

