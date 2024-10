Review: Creme Nivea Antispot clareou manchas enquanto eu dormia

De uns tempos para cá, comecei a notar que o meu colo estava ficando tomado por pequenas manchas de sol que, juntas, pareciam formar uma mancha maior. Com receio de que, mesmo usando protetor solar, os raios ultravioleta cada vez mais intensos piorassem a aparência da região, decidi ir em busca de um produto bem avaliado para sanar a questão.

Optei pelo Luminous 630 Complexo de Reparação Noturna da Nivea por três motivos:

1) já usei o uniformizador antiolheiras da mesma linha e gostei do resultado;

2) vi que o creme conta com boas avaliações nos sites de compras;

3) por contemplar também a hidratação de rosto, pescoço e colo, achei prático e funcional.

A seguir, veja o que mais gostei no produto e alguns pontos de atenção. Também confira para quem esse creme é recomendado e se pode ser interessante para você.

O que eu gostei

Bom de aplicar. O produto tem consistência suave e é muito fácil de aplicar. Não deixa a pele oleosa, tem rápida absorção e não transfere para a roupa ou lençol.

Ativos poderosos. O ácido hialurônico é uma substância que reduz linhas finas, hidrata intensamente e é ótimo em cosméticos de uso noturno, pois há potencialização dos efeitos durante o período de descanso. Gostei da combinação com os ativos exclusivos da marca cujos benefícios já comprovei em outros produtos e que ajudam a equilibrar a produção de melanina.

Rende bem. Usei o Luminous 630 Complexo de Reparação Noturna da Nivea durante cinco semanas e o produto ainda não está pela metade. Acredito que o pote de 50 ml possa durar cerca de três meses — com uso noturno diário e nas regiões do rosto, do pescoço e do colo.

Aroma gostoso. O cheirinho é bem delicado e nada enjoativo.

O que mudou para mim

Alto poder de hidratação. Senti que as regiões do rosto, do pescoço e do colo ganharam revitalização e maciez.

Clareamento de manchas. Percebi, sim, que as manchas mais escuras da área do colo ficaram mais clarinhas e sutis. Ainda são visíveis, mas estão mais discretas o que reduziu o efeito ótico da "mancha maior" que eu via antes.

Firmeza. Minha pele é muito fina, com leves sinais de flacidez no pescoço. Após cinco semanas de uso contínuo do creme, reparei que a pele do pescoço e do colo ficou levemente mais firme, mais lisa e tonificada.

Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Nem toda pele. Embora o tratamento facial Luminous 630 Complexo de Reparação Noturna seja indicado para todos os tipos de pele, li alguns comentários, principalmente na Amazon, apontando que para as oleosas o resultado não foi tão safisfatório. Acredito que se adeque melhor às peles normais e secas (como a minha).

E nem toda mancha. O produto é recomendado para clarear o rosto, mas confesso que não senti diferença nos meus melasmas—que de fato, segundo dermatologistas, são uma condição crônica e de difícil tratamento.

Resultados aparentes. A Nivea garante resultados visíveis em quatro semanas, mas eu só observei uma diferença significativa recentemente (cinco semanas de uso). É possível que esse prazo não funcione para todo mundo.

Para quem esse produto é indicado

De modo geral, é um produto eficaz e que cumpre o proposto — uma rápida olhada nos relatos de consumidores da Amazon é o suficiente para constatar isso. Penso que muitas pessoas com manchas suaves no rosto ou no colo devem se surpreender positivamente com o Luminous 630 Complexo de Reparação Noturna da Nivea.

E para quem, como eu, quer minimizar os efeitos do sol e do tempo na região do colo, pode ser um produto com viés preventivo. De qualquer forma, é prático de incorporar no dia, por conta do uso noturno, e deixa a pele sedosa e bem nutrida.

