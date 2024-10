Campanha de Trump acusa Partido Trabalhista britânico de interferência na eleição dos EUA

Por Kate Holton e Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - A campanha de Donald Trump acusou o Partido Trabalhista do primeiro-ministro britânico Keir Starmer de "interferência estrangeira flagrante" na eleição presidencial dos Estados Unidos depois que alguns voluntários viajaram para ajudar na campanha de Kamala Harris.

A equipe do candidato republicano apresentou uma queixa à Comissão Eleitoral Federal em Washington, solicitando uma investigação sobre o que chamou de contribuições aparentemente ilegais do Partido Trabalhista para a campanha de Kamala.

Há muito tempo voluntários políticos britânicos viajam para os EUA antes das eleições, com ativistas do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, geralmente apoiando os democratas, seu partido irmão, e os conservadores apoiando os republicanos.

Autoridades britânicas, que pediram para não ter seus nomes revelados, disseram à Reuters que alguns conselheiros seniores do Partido Trabalhista viajaram para se encontrar com estrategistas do Partido Democrata nos últimos meses, após a vitória esmagadora do partido nas eleições britânicas de julho.

Um dos tópicos discutidos foi como os trabalhistas reconquistaram quase todas as antigas áreas industrializadas que os abandonaram em 2019.

O líder trabalhista Starmer negou que a queixa possa prejudicar as relações com Trump se o ex-presidente vencer novamente em 5 de novembro, dizendo que os partidários do Partido Trabalhista estavam se voluntariando em seu próprio tempo.

Mas a reclamação é uma complicação em potencial.

Trump, que é próximo do político de direita britânico Nigel Farage e anteriormente tinha bons laços com o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, elogiou Starmer quando os dois se encontraram em setembro na Trump Tower.

Greg Swenson, presidente da Republican Overseas UK, disse que é difícil prever Trump, mas se ele ganhar a Presidência no próximo mês, é improvável que esse incidente prejudique as relações com Starmer.

"Trump leva as coisas para o lado pessoal e deixa que disputas pessoais o afetem", disse Swenson à Reuters. "Mas acho que Trump vai superar isso. Pode haver um pouco de cicatrizes por causa disso, mas provavelmente não."

De acordo com as regras dos EUA, os estrangeiros podem ser voluntários em campanhas eleitorais, mas não podem fazer contribuições financeiras.