Vendas de carros híbridos superam gasolina na Europa pela 1ª vez

PARIS, 22 OUT (ANSA) - Pela primeira vez na história, as vendas de carros híbridos superaram as comercializações de veículos movidos a gasolina no mercado europeu, em mais um sinal do avanço da eletrificação da frota automotiva no continente.

Segundo a Associação Europeia de Construtores de Automóveis (Acea), as vendas de modelos híbridos cresceram 12,5% em setembro, na comparação com igual período do ano passado, e alcançaram uma fatia de 32,8% do mercado, contra 29,8% dos carros a gasolina, que tiveram queda de 17,9%.

Já as vendas de veículos elétricos apresentaram alta de 9,8% em setembro, atingindo uma participação de mercado de 17,3% na Europa, enquanto os carros a diesel despencaram 23,5% e agora representam apenas 10,4% do total.

No entanto, de acordo com a Acea, o ritmo de eletrificação da frota ainda não é suficiente. "Os números de hoje mostram que ainda estamos longe do próspero mercado elétrico de que a Europa necessita", disse a diretora-geral da entidade, Sigrid de Vries.

A União Europeia pretende proibir novos veículos a combustão a partir de 2035, embora a indústria automotiva e alguns Estados-membros, como a Itália, pressionem por uma flexibilização do prazo. (ANSA).

