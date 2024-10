'Fora Bolsonaro': manifestantes protestam contra churrascada de Nunes em SP

Dezenas de manifestantes se reúnem no início da tarde desta terça-feira (22) para protestar contra a gestão do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB, e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma churrascaria no Morumbi, zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

A manifestação ocorre em frente ao restaurante. Além de Nunes e Bolsonaro, também estarão no almoço o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP). Os manifestantes integram a Bancada Feminista de São Paulo.

Uma das manifestantes, a vereadora Letícia Lé disse que a presença de Bolsonaro evidencia o 'extremismo' da candidatura do prefeito na capital. "A presença de Bolsonaro reforça o caráter de extrema direita da campanha de Nunes", afirmou.

Manifestantes protestam em frente à churrascaria em que o ex-presidente Bolsonaro almoça com o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição Imagem: Fabíola Peres/UOL

A vereadora também criticou a realização da agenda de campanha em uma churrascaria. "É um deboche com a população eles virem aqui no Morumbi esbanjar enquanto o restante da população enfrenta insegurança alimentar em São Paulo", disse. Ela afirmou ainda que a cidade "está indignada" com o apagão que atingiu São Paulo com as fortes chuvas na semana passada. "É um descaso da prefeitura", disse.

Vereadora Letícia Lé participa de protesto contra agenda de Nunes na zona sul de São Paulo Imagem: Fabíola Perez/UOL

Manifestantes entoavam gritos de 'Fora Bolsonaro', 'Bolsonaro inelegível', 'Abril Listrado' e 'Fora Nunes'. A manifestação foi organizada pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Juventude Sem Medo e pela Bancada Feminista —movimentos que apoiam a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL). Também participou do protesto a deputada estadual Simone Nascimento (PSOL). "Ficamos sabendo da manifestação e organizamos esse protesto", disse Letícia Lé.

Bolsonaro com Nunes e Tarcísio em churrascaria Imagem: Silchya Rodrigues/UOL

Bolsonaro se aproxima da campanha

O almoço é a primeira agenda pública do prefeito com o ex-presidente desde o 7 de setembro na avenida Paulista. À tarde, Bolsonaro grava um podcast. Classificado como produto "interno" por uma pessoa próxima ao ex-presidente, o podcast está sendo produzido para "ser impulsionado nos últimos dias de campanha". Segundo Raquel Landim, colunista do UOL, a gravação incluirá registros em vídeo nos quais Bolsonaro e Nunes conversarão sobre segurança, liberdade econômica e outros temas.

Arquivo - Bolsonaro em ato que lançou a candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição, no início de agosto Imagem: Yuri Marakami - 03.ago.2024/Estadão Conteúdo

À noite, o ex-presidente vai a um culto da igreja Sara Nossa Terra, perto do aeroporto de Congonhas. Uma fonte próxima a Bolsonaro confirmou que ele participará de um ato com o bispo Robson Rodovalho, líder da denominação. Rodovalho foi deputado federal pelo então PFL (incorporado ao União Brasil) entre 2007 e 2010.

Não há previsão de que Bolsonaro grave para a propaganda de TV de Nunes. Desde o começo da campanha, existe a expectativa de que o ex-presidente registre em vídeo seu apoio à candidatura do prefeito —o que ainda não aconteceu. No primeiro turno, ele fez vídeos pedindo votos para candidatos do PL, mas não para Nunes.

Até agora, participação de Bolsonaro na campanha de Nunes se deu essencialmente de forma remota. Ex-presidente e prefeito se falaram por videochamada no último dia 18, durante caminhada em Pinheiros. Dois dias antes do primeiro turno, Bolsonaro disse que emedebista era o único capaz de "derrotar a extrema esquerda" em São Paulo.

Além da capital paulista, ex-presidente vai a Santos na quarta-feira (23). Lá, Bolsonaro apoia Rosana Valle (PL), que enfrenta Rogério Santos (Republicanos) no segundo turno.