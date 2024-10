Petrobras vai continuar sendo uma empresa de petróleo e gás, diz Tolmasquim

O diretor de Transição Energética da Petrobras, Mauricio Tolmasquim, afirmou que, mesmo com investimentos em transição energética, a petroleira continuará sendo uma companhia de petróleo e gás. "A Petrobras vai continuar sendo uma empresa de petróleo e gás, mas, ao mesmo tempo, ela quer avançar na transição energética, colocando no seu portfólio outros produtos, entre eles o elétron renovável. Que a energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis, e a molécula renovável, seja o hidrogênio verde, seja o biocombustível e também o combustível sintético, como o metanol", disse a jornalistas depois de painel no evento do setor eólico Brazil WindPower, em São Paulo.

E completou: "A gente quer ter um equilíbrio, a parte do elétron e a parte da molécula."

Segundo o executivo, no que diz respeito à participação da companhia no mercado de geração de eletricidade renovável, a ideia é atuar por meio de parcerias com outras empresas.

Parceiros potenciais sobre plantas de renováveis

O diretor de Transição Energética da Petrobras afirmou que a empresa segue conversando com vários parceiros potenciais para atuar no mercado de geração eólica e fotovoltaica.

"A gente está numa situação que é interessante hoje, e não é da Petrobras, acho que é geral, de ter capex, projetos potenciais, mas faltar o mercado", disse ele. "Para você poder fechar qualquer coisa, precisa ter o lado do mercado, mas eu acho que isso é uma questão conjuntural, o Brasil está voltando a crescer", completou.

Ele afirmou ainda que, como empresa, é preciso aguardar a demanda do mercado.

No plano estratégico 2024-2028 da companhia, havia a previsão de a petroleira ter 5 gigawatts (GW) de plantas eólicas e solares em seu portfólio.

O diretor não quis antecipar detalhes do novo plano, mas afirmou que a empresa pretende continuar com investimentos em transição energética.