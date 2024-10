GM registra resultados acima das estimativas de Wall Street no 3º tri e mostra otimismo

Por Nora Eckert

DETROIT (Reuters) - A General Motors continuou desafiando as expectativas de Wall Street este ano ao divulgar resultados para o terceiro trimestre acima das projeções dos analistas, relatando vendas estáveis de caminhões e SUVs com motor a gasolina e foco em manter os estoques enxutos.

A montadora norte-americana começou o ano com a expectativa de obter de 12 bilhões a 14 bilhões de dólares de lucro antes dos impostos e aumentou a previsão no meio do ano para a faixa de 13 bilhões a 15 bilhões de dólares, impulsionada por preços fortes e gastos do consumidor.

Nesta terça-feira, a empresa disse que está no caminho certo para entregar entre 14 bilhões e 15 bilhões de dólares em lucro antes dos impostos.

O lucro ajustado por ação da GM foi de 2,96 dólares no trimestre, superando a previsão dos analistas de 2,43 dólares por ação. A receita para o período de três meses foi de 48,8 bilhões de dólares, superando a expectativa de Wall Street de 44,6 bilhões de dólares.

A GM tem como meta obter lucros anuais na extremidade superior de sua previsão e o diretor financeiro Paul Jacobson ignorou as preocupações econômicas dos clientes.

"O consumidor tem se mantido notavelmente bem para nós", disse ele aos repórteres, acrescentando que os cortes nas taxas de juros vão melhorar ainda mais a demanda no próximo ano.

A presidente-executiva, Mary Barra, tem se concentrado em uma mensagem de estabilidade, dizendo neste mês que o lucro da montadora no próximo ano deve ser semelhante ao deste ano, um alívio para os investidores que estão preocupados com um possível declínio nos lucros da indústria automobilística.

A GM disse que os preços poderão ser mais baixos no próximo ano, mas espera que os resultados sejam sustentados por cortes de custos em SUVs e veículos elétricos e melhorias na China.

Um ponto fraco nos lucros foi a China, onde as operações regrediram de uma potência para um prejuízo de 210 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano. A GM perdeu outros 137 milhões de dólares na região durante o terceiro trimestre, e está planejando uma reestruturação das operações lá.

Acionistas também estão preocupados com as perdas com veículos elétricos, uma vez que os rivais chineses lançam veículos elétricos acessíveis no exterior e a Tesla continua dominando as vendas desses veículos nos Estados Unidos.

Embora as montadoras chinesas ainda não tenham penetrado no mercado dos EUA, grandes montadoras, como a GM, veem a ameaça dos veículos de baixo custo e de alta tecnologia, disseram os executivos.