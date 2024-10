FMI corta a estimativa de crescimento do PIB do Japão e eleva a do Reino Unido em 2024

São Paulo 22/10/2024 10h48 O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou em baixa a previsão para o desempenho da economia do Japão este ano e passou a esperar expansão marginalmente mais alta em 2025. Os números aparecem na atualização de outubro do relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgada nesta terça-feira, 22. Segundo o documento, o FMI cortou de 0,7% em julho para 0,3% a expansão projetada do Produto Interno Bruto (PIB) japonês em 2024, refletindo interrupções temporárias no fornecimento e desaparecimento de fatores pontuais que impulsionaram a atividade em 2023, como o aumento do turismo. Para o ano que vem, a projeção foi ajustada de 1% para 1,1%, com o crescimento impulsionado pelo consumo do setor privado à medida que o crescimento dos salários reais se fortalece. Reino Unido Em relação ao Reino Unido, pelo contrário, prevê-se um crescimento do PIB mais robusto neste ano. A estimativa passou de 0,7% em julho para 1,1%. O prognóstico para 2025 seguiu em 1,5%. A queda da inflação e da taxa de juros devem estimular a demanda na economia britânica, avaliou o FMI.