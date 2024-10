Boulos cai em piada, ri e encerra live com eleitores: 'A 5ª série chegou'

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) caiu em uma piada de um seguidor durante uma live com os eleitores nas redes sociais. Atrás de Ricardo Nunes (MDB) nas pesquisas, o psolista tem feito transmissões ao vivo durante caravanas, sua estratégia para tentar virar voto no segundo turno.

O que aconteceu

Boulos estava lendo comentários da live quando disse "ó, manda um abraço para minha tia Paula Tejano". Logo na sequência, o candidato e a equipe que o acompanhava perceberam que ele havia caído na piada.

"Meu Deus, eu caí, eu caí, meu Deus do céu. A 5ª série chegou nos comentários", disse Boulos, rindo. O candidato, visivelmente constrangido, decidiu encerrar a live após a situação.

A live não ficou salva no Instagram, mas o corte da piada foi compartilhado no Tiktok do psolista. "Gente, a caravana da virada é de verdade. Sem maquiagem! Aqui está a prova", diz a legenda do post.

Boulos começou na segunda-feira (21) uma caravana pela cidade. Cada dia da semana ele estará em uma região da capital e ao final de cada dia, o candidato vai dormir na casa de um eleitor. O psolista tem se locomovido com uma van, que recebeu o adesivo "Caravana da Virada". É durante o percurso e ao chegar nas agendas públicas que o deputado faz as lives para as redes sociais.