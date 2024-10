Boulos e Alckmin dividem sanduíche de pernil em 1ª agenda juntos

O vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) fez nesta terça-feira (22) a primeira agenda de campanha ao lado do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL). O ministro Márcio França também esteve presente.

O que aconteceu

Os dois dividiram o tradicional sanduíche de pernil do Estadão Bar e Lanches, na região central. Alckmin anunciou apoio a Boulos no segundo turno, após Tabata Amaral (PSB) ser derrotada no primeiro turno. A candidata também disse que irá votar no psolista, se negou a subir em palanque ou participar de qualquer atividade de campanha.

A presença do vice-presidente não estava prevista na agenda divulgada à imprensa. A campanha de Boulos havia divulgado que Alckmin participaria apenas de um ato no Teatro Gazeta.

Boulos pediu uma água com gás e Alckmin, um guaraná. Enquanto comia, a dupla posou para foto com apoiadores que passavam pelo local. O encontro deles ocorre no mesmo dia em que Ricardo Nunes (MDB) almoçou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Alckmin e Boulos foram desafetos no passado, principalmente durante a campanha de 2018. Na ocasião, ambos disputaram a Presidência da República e não venceram.

Enquanto eles comiam, um apoiador deu um conselho a Alckmin. O militante disse que agora era hora de dizer que "quem fez o L deveria apertar o 50". No primeiro turno, cerca de 50 mil votos foram anulados porque os eleitores votaram no 13, o número do PT na urna.

A campanha de Boulos vê a imagem de Alckmin como um aceno importante para eleitores de centro e moderados. Eles chegaram ao bar Estadão com gritos de apoiadores "eu não abro mão de um prefeito que ande com o povão".

O psolista também fez uma live com o vice-presidente durante a parada para o lanche. O candidato contou para Alckmin a caravana que tem feito pela cidade, uma das estratégias para tentar virar voto na última semana. Nesta terça (22), Boulos dorme na casa de um eleitor do Grajaú, na zona sul.