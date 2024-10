Versátil e estiloso: por que tênis da Puma para o dia a dia faz sucesso

Seja para uma caminhada, ir trabalhar ou passear, é bom quando você escolhe um tênis para o dia a dia que é durável e ainda é bonito. E um modelo que promete unir esses dois atributos é o Tenis Puma Smash V2.

Ele tem um visual estiloso, de camurça, que dá um toque de elegância ao modelo. Veja adiante o que o fabricante promete sobre esse produto e o que diz quem o comprou.

O que a Puma diz sobre esse modelo?

Tem solado em borracha vulcanizada para maior durabilidade;

O material interno é têxtil;

Possui cano baixo e fechamento por cadarço;

Apresenta forma grande e, para um melhor ajuste aos pés, é recomendada a compra de um tamanho menor do que o seu usual;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço;

Peso do produto: 360 g -- varia de acordo com a numeração.

O que diz quem o comprou

Na Netshoes, 94% dos clientes que compraram esse modelo o recomendam. Confira alguns comentários de quem o comprou.

Produto de boa qualidade e acabamento.

Carlos

Recomendo pegar um numero a menos pois a forma é grande, de resto é um excelente tênis.

João

Bonito e com bom preço, mas não é dos mais confortáveis. Porém, nesse estilo, já é esperado isso.

João Guilherme

Tênis ótimo e superconfortável. Tem um ótimo custo-benefício. Recomendo.

Isabelle

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores dizem que a parte da frente desse tênis aperta os dedos dos pés e que o modelo seria desconfortável. Também há críticas à falta de qualidade do tecido de camurça.

O bico é mais fino do que deveria, o que acaba prejudicando um pouco seu uso no dia a dia. Mas, no geral, é bom e bonito.

Guilherme

Tênis muito apertado nos dedos. Bico muito fino e muito duro. Tênis mal elaborado e desconfortável.

David Ricardo Borges Duarte

Digamos que tenho coleção (cinco pares) desse modelo e a preta era a última cor que faltava. É um calçado de ótimo custo-benefício, com aparência e materiais muito agradáveis. É espaçoso e confortável, permitindo uso prolongado. O solado é reto e bem firme, mas duradouro. Infelizmente é notável a mudança na qualidade do cabedal, comparando com meu primeiro V2 BDP (vermelho) de 2020, visto que não é mais parecido com camurça (com uns pelinhos sobressaltados), mas agora é apenas um tecido simples que mancha com certa facilidade. Mas, pelo preço, ainda continua sendo uma ótima aquisição.

Júlio

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.