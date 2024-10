Mundo está atrasado em metas da natureza para 2030, antes de negociações da COP16 da ONU

Por Jake Spring

(Reuters) - Em 2022, o mundo chegou ao acordo mais ambicioso de todos os tempos para interromper a destruição da natureza até o final da década.

Dois anos depois, os países já estão atrasados no cumprimento de suas metas.

Conforme cerca de 200 nações iniciam nesta segunda-feira uma cúpula de duas semanas sobre biodiversidade da ONU, a COP16, em Cali, na Colômbia, enfrentam a pressão para provar seu apoio às metas estabelecidas no acordo da Estrutura Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal.

Uma das principais preocupações dos países e das empresas é como pagar pela conservação, e as negociações da COP16 têm como objetivo desenvolver novas iniciativas que possam gerar receitas para a natureza.

"Temos um problema aqui", disse Gavin Edwards, diretor da organização sem fins lucrativos Nature Positive.

"A COP16 é uma oportunidade para reenergizar e lembrar a todos de seus compromissos de dois anos atrás e começar a corrigir o curso se quisermos chegar perto de atingir as metas de 2030", disse Edwards.

A taxa de destruição da natureza por meio de atividades como a extração de madeira ou a pesca excessiva não diminuiu, enquanto governos não cumprem os prazos de seus planos de ação para a biodiversidade e o financiamento para a conservação está a bilhões de dólares de distância de atingir a meta de 2025.

A cúpula na Colômbia, que marca a 16ª reunião das nações que assinaram a Convenção sobre Biodiversidade original de 1992, deverá ser a maior cúpula sobre biodiversidade até hoje, com cerca de 23.000 delegados registrados para participar, além de uma grande área de exposição aberta ao público.

Ainda não se sabe se a participação e a pressão poderão levar os países a adotar ações de conservação mais ousadas.

O sinal mais claro de atraso nos esforços é o fato de que a maioria dos países ainda não apresentou planos nacionais de conservação, conhecidos oficialmente como Planos de Ação e Estratégias Nacionais de Biodiversidade (NBSAPs), embora tenham concordado em fazê-lo até o início da COP16.

Até sexta-feira, 31 dos 195 países haviam apresentado um plano à secretaria de biodiversidade da ONU.

As nações mais ricas foram mais rápidas em apresentar seus planos, incluindo muitos países europeus, Austrália, Japão, China, Coreia do Sul e Canadá.

Os Estados Unidos participam das negociações, mas nunca ratificaram a Convenção sobre Biodiversidade e, portanto, não são obrigados a apresentar um plano.

Até sexta-feira, outros 73 países haviam optado por apresentar apenas uma proposta menos ambiciosa que estabelece suas metas nacionais, sem detalhes de como elas seriam alcançadas.

Com tão poucos planos apresentados, os especialistas provavelmente terão dificuldades para avaliar o progresso no cumprimento da meta "30 por 30" do acordo, que é preservar 30% da terra e do mar até 2030.

A ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, que também é a presidente da COP16, disse que, embora a cúpula precise avaliar os planos apresentados até o momento, ela também deve procurar resolver o motivo do atraso de tantos outros.

“Pode ser que os fundos não sejam suficientes, por exemplo, para produzir os planos”, disse Muhamad à Reuters. Os países com governos recém-eleitos também podem ainda estar se atualizando, disse ela.

Os países mais pobres têm tido mais dificuldade em encontrar o financiamento e a experiência necessários para desenvolver planos nacionais de biodiversidade, disse a chefe de defesa do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), Bernadette Fischler Hooper.