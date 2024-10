Lula diz que acidente sofrido no Palácio da Alvorada foi 'grave'

SÃO PAULO, 21 OUT (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, admitiu nesta sexta-feira (21) que o acidente doméstico sofrido no Palácio da Alvorada foi "grave", mas "não afetou nenhuma parte mais delicada".

A declaração do mandatário foi realizada durante um telefonema com Luiz Caetano, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à prefeitura da cidade de Camaçari, na Bahia.

"Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida", comentou Lula na conversa, que foi publicada nas redes sociais por Caetano.

O acidente sofrido em um banheiro do Palácio da Alvorada forçou o cancelamento da viagem do presidente para a Rússia, onde iria participar da Cúpula dos Brics. No entanto, o petista participará do evento por videoconferência. (ANSA).

