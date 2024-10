Índices da China fecham em leve alta com ganhos em ações de tecnologia

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em leve alta nesta segunda-feira, impulsionados por ações do setor de tecnologia, depois que Pequim sinalizou novas medidas para apoiar empresas de tecnologia inovadoras e cortou taxas de empréstimo de referência.

O índice CSI300 fechou em alta de 0,25%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, avançou 0,2%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,57%.

Os ganhos no mercado chinês vieram das ações do setor de tecnologia da informação, que subiram 2,15%, enquanto o índice STAR50, voltado para tecnologia, avançou 2,2%.

O apetite por risco também foi auxiliado por comentários do presidente chinês, Xi Jinping, que defendeu a ciência e a tecnologia como parte do desenvolvimento econômico do país.

Na frente de medidas, a China reduziu as taxas primárias de empréstimos de um e de cinco anos (LPRs) em 25 pontos-base cada. Embora esse movimento fosse previsto, o mercado esperava, em grande parte, um corte de 20 pontos.

As ações chinesas caíram cerca de 11% em relação ao pico de 8 de outubro, após algumas semanas turbulentas, uma vez que a cautela dos investidores dissipou alguns dos enormes ganhos do final de setembro obtidos após o anúncio de medidas de estímulo por Pequim.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,07%, a 38.954 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,57%, a 20.478 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,20%, a 3.268 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,25%, a 3.935 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,43%, a 2.604 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,24%, a 23.542 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,70%, a 3.614 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,74%, a 8.344 pontos.

(Por redação de Xangai)