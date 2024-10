Índice europeu STOXX 600 termina em baixa antes de divulgação de balanços corporativos

Por Paolo Laudani e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias encerraram a sessão desta segunda-feira no território negativo, antes de uma série de balanços corporativos, embora a estabilização dos preços do petróleo tenha impulsionado o setor de energia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,66%, a 521,52 pontos, com o setor imobiliário na liderança do declínio com uma baixa de quase 2%. Já o de energia liderou os ganhos com a estabilização dos preços do petróleo, após uma queda de 7% na semana passada.

O STOXX 600 encerrou em alta na semana passada, após também avançar na semana anterior, depois que o Banco Central Europeu (BCE) cortou sua taxa de juros na quinta-feira.

O presidente do banco central da Lituânia, Gediminas Simkus, disse nesta segunda-feira que o BCE pode precisar reduzir os juros para abaixo do nível "natural" se a queda da inflação se consolidar.

Enquanto isso, todas as atenções estão voltadas para o Deutsche Bank, o Lloyds e o Barclays, que darão início à divulgação nesta semana dos balanços do setor financeiro.

Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, disse que os mercados ficarão atentos às perdas com empréstimos, que registraram um aumento relativo entre os bancos dos EUA.

A gigante alemã de software SAP, que representa 15% do índice DAX, definirá ainda mais o tom das ações de tecnologia quando divulgar seu balanço do terceiro trimestre nesta segunda-feira.

Investidores também monitoram pesquisas que mostraram uma chance cada vez maior de o ex-presidente Donald Trump vencer as eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos, o que seria visto como um golpe para a economia europeia.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,48%, a 8.318,24 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,00%, a 19.461,19 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,01%, a 7.536,23 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,71%, a 34.955,95 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,71%, a 11.841,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,67%, a 6.628,91 pontos.