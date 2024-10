Candidatos do Podemos pedem reforço de segurança após atentado a prefeito de Taboão da Serra

Os candidatos do Podemos às prefeituras do Guarujá (SP), Farid Madi, e de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo Lima, pediram à Justiça Eleitoral reforço de segurança após o ataque a tiros contra o prefeito de Taboão da Serra (SP), José Aprígio, do mesmo partido, que tenta a reeleição.

Aprígio foi atingido no ombro por disparos na última sexta-feira.

Madi fez o pedido após o Centro de Inteligência da PM de São Paulo levar ao conhecimento do MP do Estado suspeitas de envolvimento de vereadores e agentes públicos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A campanha disse que ele anda escoltado desde o 1º turno.

Já Lima pediu à Justiça Eleitoral e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reforço de segurança para a sua candidatura e para a do seu adversário, Alex Manente (Cidadania).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.