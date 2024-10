Adolescente tem braço e perna amputados após parede desabar sobre ele no PI

Do UOL, em São Paulo

Um adolescente de 15 anos teve o braço direito e a perna direita amputados após a parede de um estabelecimento em demolição cair sobre ele no município de Picos (PI). Ele deixou a UTI do Hospital Regional Justino Luz nesta segunda-feira (21).

O que aconteceu

Maycon Mota da Silva acompanhava um amigo da família que trabalhava como operador de máquina na sexta-feira (18). "Ele não estava trabalhando, quem estava trabalhando era o outro rapaz na máquina. Ele estava conversando com o dono do imóvel", disse o pai Antônio Costa, em entrevista à TV Cidade Verde, afiliada do SBT.

O adolescente foi atendido por bombeiros que passavam pelo local. "Ele estava preso pelo tronco e observaram que estava com uma fratura na perna direita e outra no braço direito", afirmou ao UOL o capitão Alisson Rangel.

Agora, Maycon está na enfermaria do Novo Hospital Regional de Picos. "O dono da obra tá me dando apoio, já ligou para mim hoje, está tudo ok. Só agradeço a Deus porque ele está bem demais", afirmou o pai.

O UOL também entrou em contato com a Polícia Civil do Piauí sobre eventual investigação sobre o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado.