Polícia apura se batida de carro foi usada para ocultar feminicídio, diz TV

A morte de uma jovem de 18 anos em Crato (CE), inicialmente considerada resultado de um acidente de trânsito, passou a ser investigada como feminicídio após revelações feitas pela Polícia Civil e pelo laudo pericial. As informações são do programa Domingo Espetacular.

O que aconteceu?

A morte de Robéria Caitano de Moura,18, foi inicialmente considerada resultado de um acidente de trânsito. A reviravolta do caso gerou a prisão do suspeito Ivanildo Leandro da Silva, 49, que trouxe à tona novos detalhes que mudaram o rumo das investigações.

Suspeita de feminicídio. No entanto, quatro meses depois, a investigação apontou que a causa da morte foi asfixia por compressão cervical, segundo laudo. As hipóteses de mal súbito e do impacto do acidente foram descartadas. Isso levou a polícia a considerar a hipótese de se tratar de um caso de feminicídio.

IvanildoLeandro da Silva, 49, foi preso como o principal suspeito do crime, após dar diferentes versões sobre o ocorrido. Imagem: Reprodução/Domingo Espetacular

Ivanildo mudou versões em seu segundo depoimento. Ele afirmou ter se relacionado sexualmente com Robéria antes do crime, e que a vítima teve um mal súbito. Posteriormente, ele alegou ter dado um banho nela e que se dirigia ao hospital para atendimento médico. O suspeito nega as acusações e se diz inocente, alegando que nunca teve discussões com a jovem.

Robéria Moura, 18, morta em Craro no Ceará. Imagem: Reprodução/Domingo Espetacular

No dia 9 de outubro, Ivanildo foi preso como principal suspeito do assassinato. A prisão preventiva foi solicitada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Crato e autorizada pela Justiça. Ele foi localizado e detido na zona rural do município e agora está à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação. O carro ainda não foi periciado.