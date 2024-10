Olympique de Marselha goleia Montpellier (5-0) e é 3º no Francês

O Olympique de Marselha se reencontrou com a vitória depois de um empate e uma derrota no campeonato francês com uma goleada sobre o último colocado Montpellier (5-0), neste domingo (20), no jogo que encerrou a 8ª rodada da Ligue 1.

Elye Wahi (1'), o marroquino Amine Harit (36'), o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg (40'), o inglês Mason Greenwood (58') e o brasileiro Luis Henrique (73') marcaram para o time comandado pelo técnico Roberto de Zerbi, terceiro colocado na tabela, a três pontos do Paris Saint-Germain (1º) e do Monaco (2º).

O OM vai receber o PSG no próximo domingo, no Vélodrome, no clássico do futebol francês.

O Montpellier terminou o jogo com um homem a menos devido à expulsão do meio-campista Stefan Dzodic (64').

Mais cedo neste domingo, o Lyon conseguiu sua terceira vitória consecutiva com uma goleada de 4 a 0 fora de casa sobre o Le Havre.

Já o Reims perdeu a chance de subir para o Top 4 ao perder por 2 a 1 em sua visita ao Auxerre.

--- Resultados da 8ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Monaco - Lille 0 - 0

- Sábado:

Brest - Rennes 1 - 1

Saint-Etienne - Lens 0 - 2

PSG - Strasbourg 4 - 2

- Domingo:

Le Havre - Lyon 0 - 4

Auxerre - Reims 2 - 1

Nantes - Nice 1 - 1

Toulouse - Angers 1 - 1

Montpellier - Olympique de Marselha 0 - 5

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 20 8 6 2 0 25 8 17

2. Monaco 20 8 6 2 0 14 4 10

3. Olympique de Marselha 17 8 5 2 1 21 8 13

4. Lille 14 8 4 2 2 13 8 5

5. Lens 14 8 3 5 0 9 4 5

6. Reims 14 8 4 2 2 15 12 3

7. Lyon 13 8 4 1 3 14 12 2

8. Nice 10 8 2 4 2 16 8 8

9. Nantes 10 8 2 4 2 10 9 1

10. Strasbourg 10 8 2 4 2 16 16 0

11. Brest 10 8 3 1 4 11 14 -3

12. Auxerre 9 8 3 0 5 11 16 -5

13. Rennes 8 8 2 2 4 12 12 0

14. Saint-Etienne 7 8 2 1 5 6 20 -14

15. Toulouse 6 8 1 3 4 7 11 -4

16. Le Havre 6 8 2 0 6 7 19 -12

17. Angers 4 8 0 4 4 6 14 -8

18. Montpellier 4 8 1 1 6 8 26 -18

