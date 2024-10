EUA investigam vazamento de inteligência sobre planos de ataque de Israel ao Irã

Os Estados Unidos estão investigando o vazamento de documentos de inteligência altamente confidenciais que descrevem os preparativos de Israel para um ataque retaliatório ao Irã, disse o presidente da Câmara, Mike Johnson, neste domingo.

Os documentos parecem ter sido preparados pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, descrevendo as interpretações dos EUA sobre o planejamento da Força Aérea e da Marinha israelense com base em imagens de satélite de 15 a 16 de outubro.

Eles começaram a circular na semana passada no aplicativo de mensagens Telegram. Israel está planejando uma resposta a um ataque com mísseis balísticos realizada pelo Irã em 1º de outubro, seu segundo ataque direto a Israel em seis meses. Israel intensificou sua ofensiva em Gaza e no Líbano, dias após o assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar.

Questionado sobre o vazamento dos documentos durante uma entrevista à CNN, Johnson, o principal parlamentar da Câmara dos Deputados dos EUA, disse que uma "investigação (está) em andamento e receberei um briefing sobre isso em algumas horas".

"Estamos acompanhando de perto", acrescentou Johnson.

A Agência Nacional de Inteligência Geoespacial e o gabinete do Diretor de Inteligência Nacional não responderam imediatamente aos pedidos de comentário. O Pentágono disse que estava analisando os relatórios de vazamento.