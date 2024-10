iCar: Apple e BYD tiveram parceria secreta para desenvolver carro elétrico

Com planos de produzir um carro por muito tempo, atualmente arquivados, a Apple teve, secretamente, uma parceria tecnológica com a montadora chinesa BYD para desenvolver baterias de longo alcance para veículos elétricos.

Chamado popularmente de Apple iCar, o modelo da gigante norte-americana de tecnologia teve seu desenvolvimento engavetado no início deste ano, após um custo estimado de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 57 bilhões na conversão direta).

O que aconteceu

De acordo com reportagem da Bloomberg, Apple e BYD teriam iniciado uma parceria no ano de 2017 e construído um sistema de bateria usando células de fosfato de ferro-lítio. De um lado, a Apple tinha experiência em baterias avançadas e gerenciamento de calor, enquanto a BYD possuía conhecimento em sua fabricação.

A informação é da agência Bloomberg, segundo a qual a Apple ficou impressionada com as primeiras versões da bateria Blade, atualmente usada nos veículos da BYD. A Apple pensou que poderia personalizar e melhorar a bateria.

Nenhuma das duas empresas confirmou oficialmente a colaboração.

Mesmo com anos de colaboração, em 2021 a Apple encerrou a parceria com a BYD e passou a explorar outros acordos - como com a Hyundai. Porém, isso não foi o bastante, e o projeto do iCar foi encerrado no começo de 2024.

