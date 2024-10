Polícia prende na Itália criminoso procurado pelo FBI

ROMA, 19 OUT (ANSA) - A polícia prendeu neste sábado (19) no aeroporto de Malpensa, em Milão, um ítalo-australiano que era procurado em todo o mundo há mais de três anos por crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

De acordo com as investigações do FBI, o homem faz parte de uma organização que executou golpes cibernéticos no valor de até US$ 31 milhões. As vítimas foram idosos e outras pessoas vulneráveis.

Caso seja extraditado para os Estados Unidos, onde o criminoso também era procurado, ele corre o risco de pegar até 30 anos de prisão quando há pelo menos 10 vítimas com mais de 55 anos. A detenção ocorreu após a execução de um mandado do Tribunal Distrital da Carolina do Norte.

No momento em que foi parado pelas forças de ordem lombardas, o homem levava em sua consigo milhares de euros em espécie, alguns dispositivos informáticos, cartões de crédito e dois relógios de valor considerável. (ANSA).

